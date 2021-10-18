وفاة وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول

توفي اليوم الإثنين وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأعلنت عائلة وزير الخارجية السابق في بيان على "فيسبوك" أن "الجنرال كولن باول... توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19... فقدنا زوجا وأبا وجدا رائعا ومحبا وأميركيا عظيما".

وكان كولن باول أول أمريكي من أصل أفريقي يشغل منصب رئيس أركان الدفاع ، قبل أن يصبح رئيسا للدبلوماسية الأمريكية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.