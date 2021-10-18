شاهد: لوحات بشرية من العراة في البحر الميت

تظهر المقاطع المصورة لوحات بشرية من العراة في البحر الميت، كجزء من مشروع فوتوغرافي يعمل عليه الفنان الأمريكي سبنسر تونيك.
وسارت مئات العارضات بطلاء أبيض في منطقة صحراوية شاسعة، الأحد ويقول تونيك الذي قدم أعمالا مشابهة في مدن مختلفة مثل سيدني "بالنسبة لي، يمثل الجسد الجمال والحياة والحب".
واستخدم تونيك مشاهدا مشابه كان قد صورها قبل 10 سنوات في البحر الميت، يلاحظ فيها انحسار البحر بحوالي متر كل عام.
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