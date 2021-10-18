فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي صدر أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي صدّر أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الشهور العشر الأخيرة.

وأضافت فون دير لايين أن اللقاحات من صنع أوروبي ذهبت لـ150 دولة حول العالم، ما يجعل من التكتل الأوروبي أكبر مصدّر للقاحات.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن 87 مليون جرعة خصصت للدول ذات الدخل المنخفض.

وتجدر الإشارة إلى أن 75٪ من سكان الاتحاد الأوروبي البالغين تلفوا الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية.