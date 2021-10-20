مهرجان الأضواء في باكو: عرض مذهل ثلاثي الأبعاد

أضحت مدينة باكو مسرحا للإبداعات الخالدة لواحد من أعظم شعراء وأعلام الأدب الفارسي، هو نظامي كنجوي. فقد اختيرت 2021 سنة نظامي في أذربيجان، وخصص مهرجان الأضواء الأول في باكو للتعريف بحياة الكاتب وأعماله. ويسعى المهرجان إلى الكشف عن أفكار نظامي الخلاقة عن طريق الصور، بما يعكس المعاني الفلسفية لأعماله. وتم خلال المهرجان عرض منمنمات تصور أشهر قصائده المدونة تحت عنوان "خمسة"، على واجهة متحف نظامي للأدب الأذري. وقد بعثت المؤثرات الخاصة والموسيقى حياة في أشعار نظامي والعصر الذي عاش فيه. وتم عرض المنمنمات من "الخمسة"، وقدمت المنمنمات السبعة بألوانها الفريدة