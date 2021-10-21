شاهد: انفجار غاز في مطعم بإحدى أكبر مدن الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية أن حادث انفجار غاز في مطعم هز شارع مزدحم في مدينة شنيانغ الصينية الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وأظهرت لقطات مثيرة من كاميرا لوحة أجهزة القياس في سيارة قريبة سحابة كبيرة من الدخان والغبار تتفجر في الشارع ، فيما ركض الناس هروبا من مكان الحادث نحو بر الأمان. كما وأظهر شريط فيديو بثته قناة سي سي تي في حكومية اقتلاع النوافذ من عدة مبان في شارع مغطى بالأتربة والحطام في شنيانغ، عاصمة إقليم لياونينغ بشمال الصين.
وأفادت صحيفة الشعب اليومية أن رجال الإنقاذ عثروا على ثلاثة قتلى وأكثر من 30 جريحًا، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.
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