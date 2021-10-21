شاهد: مسيرات في نيجيريا في الذكرى الأولى لقمع الشرطة متظاهرين سلميين

تجمع متظاهرون في شاحنات مدرعة في مسيرة الأربعاء لإحياء الذكرى السنوية الأولى لإطلاق النار على متظاهرين سلميين تجمعوا عند بوابة العبور في لاغوس في 20 أكتوبر- تشرين الأول 2020 من طرف قوات الأمن. مسيرات عديدة مماثلة نظمت في عدة مدن في نيجيريا من طرف ناشطين لإحياء الذكرى على الرغم من عدة تحذيرات من السلطات.

وتم تبادل الرسائل التي تدعو الشباب إلى التجمع في العاصمة أبوجا ولاغوس وبورت هاركورت "لتكريم ذكرى الضحايا" عشرات الآلاف من المرات عبر الشبكات الاجتماعية.

توقفت المظاهرات التي قادها الشباب ضد وحشية الشرطة في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عندما أطلقت قوات الأمن النار على آلاف المتظاهرين السلميين المتجمعين عند بوابة ليكي في لاغوس.

وتم بث حملة القمع مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت منظمة العفو الدولية منذ ذلك الحين إنها أكدت مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.