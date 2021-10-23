تظهر مشاهد ملتقطة من الجو صورا مختلفة لبركان جزيرة كومبري فييخا في جزيرة لابالما الإسبانية، حيث تواصل الحمم البركانية بالسيلان إضافة للدخان الأسود المتصاعد في الهواء خلال ثوران بركاني طويل الأمد.

تم إجلاء مئات الأشخاص الخميس بعد وصول نهر من الصخور المنصهرة إلى المدينة. وأُجبر حوالي 7 آلاف شخص على الفرار منذ أن بدأ الثوران البركاني منذ أكثر من شهر.

ويتوقع العلماء استمرار الثوران البركاني لمدة ثلاثة أشهر.