شاهد: النيكاراغويون يُسافرون على ظهر الخيول إلى هندوراس لتلقي لقاح كوفيد-19

يسافر المئات من النيكاراغويين إلى مدينة غواسول بهندوراس المجاورة على ظهور الخيول على أمل الحصول على جرعات من لقاح موديرنا أو فايزر المضاد لفيروس كوفيد-19. هذه الطريقة سمحت للآلاف من سكان نيكاراغوا وخاصة الذين يسكنون بالقرب من الحدود بتلقي اللقاح.