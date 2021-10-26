شاهد: النيكاراغويون يُسافرون على ظهر الخيول إلى هندوراس لتلقي لقاح كوفيد-19

يسافر المئات من النيكاراغويين إلى مدينة غواسول بهندوراس المجاورة على ظهور الخيول على أمل الحصول على جرعات من لقاح موديرنا أو فايزر المضاد لفيروس كوفيد-19. هذه الطريقة سمحت للآلاف من سكان نيكاراغوا وخاصة الذين يسكنون بالقرب من الحدود بتلقي اللقاح.
يسافر المئات من النيكاراغويين إلى مدينة غواسول بهندوراس المجاورة على ظهور الخيول على أمل الحصول على جرعات من لقاح موديرنا أو فايزر المضاد لفيروس كوفيد-19. هذه الطريقة سمحت للآلاف من سكان نيكاراغوا وخاصة الذين يسكنون بالقرب من الحدود بتلقي اللقاح.
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