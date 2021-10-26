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المملكة العربية السعودية

التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 85 متمردا يمنيا في معركة مأرب

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بقلم:  يورونيوز
خط المواجهة في الجوبة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران قوات التحالف بقيادة السعودية في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.
خط المواجهة في الجوبة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران قوات التحالف بقيادة السعودية في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الثلاثاء مقتل 85 متمردا يمنيا في غارات جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض.

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وقال التحالف في بيان نشرته وسائل اعلام رسمية إنه نفّذ "21 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 9 من الآليات العسكرية والقضاء على 85 عنصرا إرهابيا".

المصادر الإضافية • أ ف ب