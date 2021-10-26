التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 85 متمردا يمنيا في معركة مأرب

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الثلاثاء مقتل 85 متمردا يمنيا في غارات جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض.

وقال التحالف في بيان نشرته وسائل اعلام رسمية إنه نفّذ "21 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 9 من الآليات العسكرية والقضاء على 85 عنصرا إرهابيا".