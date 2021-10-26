شاهد | منافسات في إحدى ساحات برشلونة لبناء أعلى برج من البشر

استضافت ساحة "فالس" في برشلونة الإسبانية عرضاً لأول الأبراج البشرية منذ انتشار وباء كوفيد-19، بمناسبة مهرجان القديسة أورسولا. وسمحت التدابير الصحية الجديدة بفتح جميع المداخل إلى الساحة الشهيرة فيما أجبر مقدمو العروض على لبس الكمامة. ويسمى هذا الحدث التقليدي باسم "الأبراج البشرية" (كاستلز) ويعود إلى القرن الثامن عشر، وهو يقدم غالباً خلال كل مهرجانات المنطقة الكتالونية، حيث تتنافس الفرق على بناء أعلى برج بشري. "الكاستلز" صُنفت ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي غير المادي...