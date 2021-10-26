شاهد: الطلاب في فنزويلا يعودون إلى مدارسهم بعد عام ونصف من التعلم عن بعد

بعد أكثر من عام ونصف على التعليم عن بعد، عاد الأطفال في فنزويلا إلى صفوفهم المدرسية الإثنين بموجب بروتوكولات خاصة لتجنب انتشار كوفيد-19.
وأنشأ مسؤولو المدارس مكاتب لمتابعة شؤون التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى المتبعة لمنع انتشار الوباء.
ويشعر المعلمون بأنهم غير محميين وينددون بالعودة الجماعية للطلاب في ظل ما يقولون إنه ظروف ليست مهيأة بسبب تدهور معظم المدارس العامة، والنقص في الخدمات الأساسية كالمياه والنقص الكبير في أعداد المعلمين الذين يتركون المهنة بسبب تدني الرواتب.
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