شاهد | حديقة حيوانات هولندية تحتفل بولادة صغير وحيد القرن

أعلنت حديقة حيوان هولندية عن ولادة وحيد القرن أنثى (كركدن)، وقالت إنها تتمتع بصحة جيدة. وبثت حديقة حيوان "رويال برغرز" لقطات للمولودة الجديدة مع والدتها في حظيرة وحيد القرن بالحديقة. وسميت الصغيرة "ستارك"، على اسم موظف بالحديقة تقاعد قبل وقت قصير.

وأنجبت والدة ستارك ثمانية كركدنيات في حديقة الحيوان الهولندية. وستارك هي الـ "كركدن" الرابع عشر لوحيد القرن الذي يولد في أرنم منذ العام 1977.

حديقة حيوان "رويال برغرز"، ومقرها مدينة أرنم، تعد واحدة من أنجح الحدائق في تربية حيوان وحيد القرن في أوروبا. ويعد وحيد القرن الأبيض، أو وحيد القرن ذو الشفاه المربعة، أكثر أنواع حيوانات وحيد القرن وفرة في البرية.

مع ذلك، يقع كثير منها فريسة للصيادين الذين يطاردونها بحثاً عن قروانها الثمينة.