مطار الخرطوم يستأنف أعماله اليوم في الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش

قال مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان، بعد يومين من الانقلاب العسكري في السودان، إنه من المقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش هذا الأربعاء.

وكان هذا المدير نفسه قد أشار في اليوم السابق إلى تعليق هذه الرحلات حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر، ولكنه لم يقدم أي توضيحات حول هذا التغيير.

ويأتي قرار استئناف العمل بالمطار بينما يواصل السودانيون احتجاجهم في شوارع العاصمة السودانية ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أطاحت الشركاء المدنيين من الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد في بيان الثلاثاء عودته إلى منزله بعد أن كان أعلن توقيفه الإثنين من قبل الجيش بعد قرارات البرهان.

والإثنين، أعلن البرهان حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.

واعترف في تصريحات متلفزة الثلاثاء بقيام سلطات الأمن بتوقيف بعض السياسيين والوزراء وقال "صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل من نشك في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر فيسبوك مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، خلال احتجاجات ضد "الانقلاب".