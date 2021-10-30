شاهد: تكريم القديس سيمون بالموسيقى والتدخين في غواتيمالا

بالموسيقى والسجائر والنبيذ، قام المئات من "المؤمنين" في قرية سان أندريس إيتزابا للسكان الأصليين في غواتيمالا بتكريم القديس سيمون، وهو "إله" في الموروث الشعبي في غواتيمالا.
وتشكلت طوابير طويلة بينما انتظر مئات الأشخاص لدخول دير لاس نازاريناس في ليما للصلاة إلى "سيد المعجزات".
No Comment المزيد من
شاهد: تنظيف شواطئ جنوب غرب اليابان بعد ثوران بركاني تحت الماء
شاهد: جو بايدن يلتقي البابا فرانسيس في الفاتيكان
فيديو: احتفالات بيوم الموتى في المكسيك
شاهد: ممرضات برتغاليات بزيهن الأبيض يطالبن البرلمان بتحسين شروط العمل
شاهد: حشود تتدفق إلى المقابر في الفلبين لزيارة الموتى قبل عيد القديسين
شاهد: ممرضات يبحرن بقوارب خاصة لتلقيح مجتمعات الجزر النائية في بيرو
شاهد: استمرار الإضراب الوطني لليوم الثاني على التوالي في الإكوادور
شاهد: الشرطة الإسرائيلية تطرد فلسطينية كانت عند قبر ابنها في المقبرة اليوسفية بالقدس
شاهد | "هالك" الروسي يسحب عربة إطفاء وزنها 53 طناً
شاهد: حممُ البركان الثائر في لا بالما الإسبانية تشقّ دروباً متوهجة في أخاديد الجزيرة
شاهد: اعتصامٌ أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بالإفراج عن أسانج
شاهد: انحسار "لا يمكن إيقافه" لمياه البحر الميت
شاهد | عاصفة مدارية تجتاح إيطاليا وإنذار أحمر في صقيلية وكالابريا
شاهد: موجات جديدة من الوباء في روسيا والصين تُعيد فرض تدابير احترازية
شاهد: فنان ألباني يقدم "علاجاً نفسياً" عبر رسمه صوراً شخصية بالقهوة