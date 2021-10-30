شاهد: تكريم القديس سيمون بالموسيقى والتدخين في غواتيمالا

بالموسيقى والسجائر والنبيذ، قام المئات من "المؤمنين" في قرية سان أندريس إيتزابا للسكان الأصليين في غواتيمالا بتكريم القديس سيمون، وهو "إله" في الموروث الشعبي في غواتيمالا.

وتشكلت طوابير طويلة بينما انتظر مئات الأشخاص لدخول دير لاس نازاريناس في ليما للصلاة إلى "سيد المعجزات".