شاهد: غريتا تونبرغ تصل إلى غلاسكو توازياً مع البدء بأعمال قمة كوب 26

وصلت الناشطة السويدية في مجال البيئة والمناخ، غريتا تونبرغ، إلى مدينة غلاسكو في اسكتلندا، أمس السبت، قبل يوم من انطلاق أشغال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف باسم كوب26. ورافق عناصر الأمن الشابة البالغة من العمر 18 عاما عند وصولها إلى محطة القطارات في غلاسكو، وساروا معها عبر الحشود.
ويصف العديد من دعاة حماية البيئة القمة التي تنطلق من الـ 31 أكتوبر-تشرين الأول إلى غاية الـ 12 نوفمبر-تشرين الثاني بأنها فرصة العالم الأخيرة لتغيير مسار المعركة ضد تغير المناخ. وقبل ست سنوات في باريس، وافقت ما يقرب من 200 دولة على خطط فردية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
كان الهدف الرئيسي الذي تم تحديده في باريس هو الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة ومع ذلك فقد ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ ذلك الحين.
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