شاهد | ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد قرى في بنغلاديش

تتعرض بنغلاديش، التي تقع في منطقة دلتا منخفضة، بشكل خاص للفيضانات والأعاصير في مناطقها الساحلية، وهي ظواهر طبيعية تهدد الزراعة وتجبر سكان تلك المناطق على النزوح إلى مناطق أخرى والتخلي عن أراضيهم.
ومنذ سنوات تجتاح الفيضانات المدمرة السدود الطينية وتغمر المنازل والمحاصيل. ففي شمال غرب بنغلاديش، اضطر السكان في قرية بروتاب ناجار إلى آداء الصلاة على متن قارب، بعد أن غمرت المياه جميع المساجد ومنذ سنوات تجتاح الفيضانات المدمرة السدود الطينية، وتغمر المنازل والمحاصيل.
وفرّ الكثير ممن أصبحوا بلا مأوى بسبب الفيضانات إلى الأحياء الفقيرة المكتظة في دكا، ويعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر في أعمال وضيعة.
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