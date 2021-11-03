شاهد: مظاهرات في أوكرانيا للتنديد بإلزامية التطعيم ضد "كورونا"

احتجاجاً على التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا، والقيود الجديدة التي فرضتها السلطات على السكّان غير الملقحين، أغلق مئات الأشخاص شوارع رئيسة في العاصمة الأوكرانية، كييف، وأعاقوا حركة المرور فيها، اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات أصدرت قراراً حصرت من خلاله استخدام وسائل النقل العام وارتياد الأماكن العامّة بالأشخاص المطعيم ضد "كوفيد-19"، في محاولة منها لتسريع عملية التطعيم الذي ما برحت تتباطئ في الآونة الأخيرة في عموم البلاد التي سجلّت الاثنين الماضي 23393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما نسبة السكّان المطعمين ضد الفيروس تكاد لا تتجاوز الـ17 بالمائة.