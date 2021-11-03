شاهد: ناشطون بيئيون "من عالم سكويد غيم" يحتجون ضدّ الزعماء في غلاسغو

شارك نشطاء ومحتجون في احتجاج في غلاسغو في الجادة المؤدية إلى المقر حيث يعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ -كوب 26- واستوحوا احتجاجهم وأزياءهم من أزياء من المسلسل الكوري الجنوبي الشهير "سكويد غيم". ورفع المتظاهرون شعارات "توقفوا عن اللعب مع المناخ" وطالبوا بتطبيق الوعود التي أطلقت سابقاً ومن شأنها المساعدة في كبح الاحتباس الحراري. وبدأ المؤتمر العالمي في غلاسغو (اسكتلندا) هذا الأسبوع (الأحد) وسيستمر لأسبوعين آخرين في محاولة للتوافق على خطط مناخية...