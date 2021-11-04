شاهد: الجيش الإسرائيلي يدمّر منزلاً جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم أمس الأربعاء، منزلاً في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية، وشرّدت سكّانه البالغ عددهم عشرة أفراد.
منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، فؤاد العمور، أوضح أن القوات الإسرائيلية هدمت منزلاً مأهولاً مساحته 150 متراً مربعاً، ويعود للمواطن شاهين نواجعة، في منطقة الجوايا شرقي بلدة يطا.
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