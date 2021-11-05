شاهد: شموع وصلوات خلال الاحتفال بعيد ديوالي في إندونيسيا وسنغافورة

توافد مئات الهندوس إلى معبد شري ماريمان للاحتفال بعيد ديوالي في ميدان، وهي أكبر مدينة في جزيرة سومطرة بإندونيسيا. وبسبب القيود التي تفرضها السلطات على المصلين جراء وباء كوفيد-19، فقد تناوب المصلون على أداء صلواتهم وعبادتهم في المعبد.
وعلق معبد "فيراماكاليمان" الخدمات الدينية خلال العطلة بسبب تسجيل بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف موظفيه، لكن المصلين الذين تم تطعيمهم تمكنوا من القيام بزيارات قصيرة لأداء صلواتهم.
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