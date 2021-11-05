شاهد: اعتصام تضامني مع طبيب فرنسي قبيل خضوعه لجلسة تأديبية بسبب "كوفيد-19"

تزامناً مع وصول البروفيسور الفرنسي وأخصائي الأمراض المعدية في مرسيليا، ديدييه راوول إلى محكمة الاستئناف في بوردو، تجمّع عشرات الأشخاص للإعراب عن دعمهم له قبل انعقاد جلسة الاستماع التأديبية أمام الجمعية الطبية الفرنسية.

ويتّهم البرفيسور الشهير راوول بخرق ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ لمهنة الطب على خلفية توصياته المثيرة للجدل بشأن علاج "كوفيد-19" والتي أكسبته شهرة عالمية في ذروة انتشار الجائحة.

وكانت الجمعية الفرنسية للأطباء المختصين في الأمراض المعدية رفعت دعوى دعوى قضائية في شهر يوليو/تموز من العام الماضي أمام المجلس الجهوي لنقابة أطباء منطقة "بوش دي رون" جنوب شرق البلاد ضد راوول، بتهمة "مخالفة تسع مواد من أخلاقيات المهنة" و"التسويق المبالغ فيه لمادة الكلوروكين".