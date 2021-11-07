شاهد: أعمال فنية أساسها الضوء تنير العاصمة النرويجية أوسلو

أنارت الأضواء العاصمة النرويجية أوسلو بمناسبة مهرجان الأنوار حيث توهجت الأعمال الفنية القائمة على الضوء خلال ليلة الشتاء في جميع أنحاء المدينة. وشهد المرفأ والساحة الرئيسية العديد من الأعمال الفنية التي تهدف إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي تواجه العالم في الوقت الحالي.

فقد أراد الفنان نيكولاس بولوزي المشاركة في المهرجان لإيمانه بأن الضوء "إشارة في الظلام وهو شيء مهم جدًا للناس". كما شعر السكان والزوار بأهمية العروض في المساعدة على التخلص من كآبة الشتاء التي تسيطر على الأمكنة في وقت مبكر من اليوم في النرويج.

تأسس مهرجان الأنوار باسلو على أمل استقطاب الناس والفن إلى الشوارع خلال الفترة التي يشتد فيها الظلام في النرويج، قبل أن يهطل الثلج ويغطي المدينة والمناظر الطبيعية. وتعدّ هذه النسخة هي الثانية من المهرجان.