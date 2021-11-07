شاهد: أعمال فنية أساسها الضوء تنير العاصمة النرويجية أوسلو

أنارت الأضواء العاصمة النرويجية أوسلو بمناسبة مهرجان الأنوار حيث توهجت الأعمال الفنية القائمة على الضوء خلال ليلة الشتاء في جميع أنحاء المدينة. وشهد المرفأ والساحة الرئيسية العديد من الأعمال الفنية التي تهدف إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي تواجه العالم في الوقت الحالي.
فقد أراد الفنان نيكولاس بولوزي المشاركة في المهرجان لإيمانه بأن الضوء "إشارة في الظلام وهو شيء مهم جدًا للناس". كما شعر السكان والزوار بأهمية العروض في المساعدة على التخلص من كآبة الشتاء التي تسيطر على الأمكنة في وقت مبكر من اليوم في النرويج.
تأسس مهرجان الأنوار باسلو على أمل استقطاب الناس والفن إلى الشوارع خلال الفترة التي يشتد فيها الظلام في النرويج، قبل أن يهطل الثلج ويغطي المدينة والمناظر الطبيعية. وتعدّ هذه النسخة هي الثانية من المهرجان.
No Comment المزيد من
شاهد: "عجائب البحار" أكبر سفينة سياحية في العالم تغادر ميناء سان نازير
شاهد: تظاهرات في غلاسكو للمطالبة باتخاذ خطوات لمواجهة التغير المناخي
شاهد: جزيئات الكبريت الأولية تُغيّر من ديناميكية ثوران بركان لا بالما في جزر الكناري
شاهد: الأساقفة يجثون على ركبهم للصلاة في لورد وطلب الصفح عن جرائم الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال
شاهد: سوريون ينظمون مهرجانا لسباق الخيل في مدينة الرقة شمال سوريا
شاهد: إقبالٌ شديد في السويد على شراء الألبوم الجديد لفرقة "آبا"
شاهد: نشطاء "أوشن ريبيليون" يحتجّون في غلاسكو ضد ممارسات الصيد الصناعية المدمّر
شاهد: اعتصام تضامني مع طبيب فرنسي قبيل خضوعه لجلسة تأديبية بسبب "كوفيد-19"
شاهد: الإيرانيون يحيون الذكرى الـ42 لاقتحام السفارة الأمريكية بطهران
شاهد: شموع وصلوات خلال الاحتفال بعيد ديوالي في إندونيسيا وسنغافورة
شاهد: الجيش الإسرائيلي يدمّر منزلاً جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة
شاهد: أهالي ضحايا مرفأ انفجار بيروت يحيون ذكرى مرور 15 شهراً على الكارثة
شاهد: ماكرون يودّع المستشارة الألمانية ميركل بعبارة "شكرا جزيلا لك عزيزتي أنغيلا"
شاهد: انتشال حطام طائرة شحن أمريكية من أعماق المحيط الهادي
شاهد: بالتزامن مع قمّة "كوب26".. مظاهرة في غلاسكو للتنديد بـ"الغسل الأخضر"