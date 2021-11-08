شاهد: جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 يستضيف مسابقات مستوحاة من مسلسل (سكويد غيم)

يستضيف جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020، مسابقات مستوحاة من مسلسل (سكويد غيم) لعبة الحبار الذي تعرضه شركة نتفليكس للبث على الإنترنت ويحظى بشعبية هائلة.

ولا توجد عقوبة للفشل على عكس المسلسل التلفزيوني حيث يحصل الفائزون على جوائز نقدية ضخمة ويُعاقب الخاسرون بالموت، بل يحصل الفائزون على جوائز رمزية للذين ينجحون بتقطيع أشكال معينة من الحلوى الصلبة.

وفي المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات يلعب متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار). ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر أيلول.