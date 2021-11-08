فيديو: طالبان تنظم عرضا عسكريا تمهيدا لتشكيل "جيش الإمارة الإسلامي" الجديد

نظمت حركة طالبان عرضا عسكريا في مدينة قندهار، ثاني أكبر المدن الأفغانية، شاركت فيه عربات ومروحيات القوات الأفغانية والدولية، لتدشين "جيش الإمارة الإسلامي" الجديد. وانطلقت العربات العسكرية على الطريق الرئيسي في قندهار الذي يربط المطار بمركز المدينة، بينما كانت الموسيقى الدينية تنبعث من مكبرات الصوت. وكان وزير الدفاع الأفغاني أعلن مؤخرا أنه ستتم إعادة تنظيم الوحدات العسكرية وإعادة تسميتها. وبمناسبة هذا العرض العسكري أعيد تسمية فيلق الجيش في قندهار المعروف سابقا باسم "أتال" إلى اسم "البدر".
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