شاهد: تدريبات عسكرية إيرانية مكثفة قبل أسابيع من بدء المفاوضات النووية

بدأ الجيش الإيراني تدريباته العسكرية السنوية قبالة ساحل خليج عمان على مساحة أكثر من مليون كيلومتر مربع في المنطقة الاستراتيجية الواقعة شرق مضيق هرمز.
وتأتي التدريبات هذا العام قبل أقل من شهر على بدء المفاوضات الإيرانية مع القوى الغربية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الشامل الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
No Comment المزيد من
شاهد: هطول مبكر للثلوج يكسو شوارع بكين باللون الأبيض
شاهد: جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 يستضيف مسابقات مستوحاة من مسلسل (سكويد غيم)
شاهد: حشود ضخمة تشارك في وداع المغنية البرازيلية ماريليا ميندونسا
شاهد: معركة بروث الأبقار في قرية هندية خلال مهرجان جورهاببا
شاهد: أعمال فنية أساسها الضوء تنير العاصمة النرويجية أوسلو
شاهد: "عجائب البحار" أكبر سفينة سياحية في العالم تغادر ميناء سان نازير
شاهد: تظاهرات في غلاسكو للمطالبة باتخاذ خطوات لمواجهة التغير المناخي
شاهد: جزيئات الكبريت الأولية تُغيّر من ديناميكية ثوران بركان لا بالما في جزر الكناري
شاهد: الأساقفة يجثون على ركبهم للصلاة في لورد وطلب الصفح عن جرائم الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال
شاهد: سوريون ينظمون مهرجانا لسباق الخيل في مدينة الرقة شمال سوريا
شاهد: إقبالٌ شديد في السويد على شراء الألبوم الجديد لفرقة "آبا"
شاهد: نشطاء "أوشن ريبيليون" يحتجّون في غلاسكو ضد ممارسات الصيد الصناعية المدمّر
شاهد: اعتصام تضامني مع طبيب فرنسي قبيل خضوعه لجلسة تأديبية بسبب "كوفيد-19"
شاهد: شموع وصلوات خلال الاحتفال بعيد ديوالي في إندونيسيا وسنغافورة
شاهد: الجيش الإسرائيلي يدمّر منزلاً جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة