شاهد: تدريبات عسكرية إيرانية مكثفة قبل أسابيع من بدء المفاوضات النووية

بدأ الجيش الإيراني تدريباته العسكرية السنوية قبالة ساحل خليج عمان على مساحة أكثر من مليون كيلومتر مربع في المنطقة الاستراتيجية الواقعة شرق مضيق هرمز.

وتأتي التدريبات هذا العام قبل أقل من شهر على بدء المفاوضات الإيرانية مع القوى الغربية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الشامل الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.