شاهد | هبوط ناجح لكبسولة "سبيس إكس" القادمة من محطة الفضاء الدولية

أظهر بث مباشر لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن كبسولة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" هبطت في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا يوم الإثنين وعلى متنها أربعة رواد فضاء عادوا إلى الأرض بعد أن قضوا ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.
وبعد دخولها الغلاف الجوي للأرض، تباطأت سرعة الكبسولة بمساعدة أربع مظلات ضخمة، ومن المفترض أن يتم إعادة رواد الفضاء الذين كانوا على متنها إلى اليابسة بواسطة مروحية.
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