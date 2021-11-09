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شاهد: مهاجرون يحاولون اختراق السياج الحدودي بين بيلاروس وبولندا

أظهرت لقطات نشرتها وزارة الداخلية البولندية محاولة المئات من المهاجرين غير الشرعيين دخول البلاد بالقوة عبر الحدود مع بيلاروس.

وتظهر اللقطات استخدام المهاجرين المعاول والمقصات لاختراق السياج الحدودي دون تدخل من حرس الحدود البيلاروسي بينما قامت عناصر الجيش الحدودي البولندي برش الغاز المسيل للدموع في وجه المهاجرين.

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