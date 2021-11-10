قضاء الاتحاد الأوروبي يثبت غرامة بـ 2,4 مليار يورو مفروضة على غوغل لمخالفتها قواعد المنافسة

ثبت القضاء الأوروبي الأربعاء غرامة قدرها 2.4 مليار يورو فرضتها بروكسل على شركة غوغل لممارسات مناهضة للمنافسة في سوق مقارنة الأسعار.

ورفضت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تتخذ في لوكسمبورغ مقرا لها استئنافا قدمته شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة، إذ وجدت أنها "أساءت استخدام موقعها المهيمن من خلال تفضيلها خدمة غوغل شوبينغ الخاصة بها في نتائج البحث".

وما زال بإمكان غوغل الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا، محكمة العدل الأوروبية.

واعتبرت الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في حزيران/يونيو 2017 في ذلك الوقت مبلغا قياسيا. وهذه واحدة من ثلاث قضايا رئيسية أقامتها بروكسل ضد محرك البحث الأمريكي العملاق.

وقالت المحكمة في بيان إن خدمة "غوغل شوبينغ" استفادت من "عرض ومكانة مميزين" فيما نقلت نتائج المقارنة إلى صفحات نتائج البحث "من خلال خوارزميات الترتيب".