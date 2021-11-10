تظاهرت مجموعة كبيرة من سائقي الدراجات النارية ضد إلزامية التطعيم ضدّ كوفيد-19 خارج البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون. وشارك حوالي 3 آلاف محتج في المسيرة، ورفعوا لافتات ضد إلزامية اللقاحات كما دعوا إلى إنهاء قيود الإغلاق في نيوزيلندا.

وكثفت نيوزيلندا الإجراءات الأمنية عند برلمانها الثلاثاء مع احتشاد الآلاف للاحتجاج على القواعد التي تُلزم السكان بتلقي اللقاح وكذلك على قرارات الإغلاق التي تفرضها الحكومة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا.