شاهد | دمية "أمل الصغيرة" تفتح فعاليات "يوم الجندر" في مؤتمر غلاسكو للمناخ

افتتحت أمس الثلاثاء دمية عملاقة يبلغ طولها 3.5 متر وتمثل طفلة سورية، فعاليات "يوم الجندر" في مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب26" (الذي يمتد على أسبوعين) في غلاسكو الأسكتلندية إلى جانب بريانا فروين الناشطة البيئية من جزر ساموا بالمحيط الهادئ.
ومنذ أربعة أشهر، تسافر دمية "أمل الصغيرة" وهي من تصميم شركة "هاندسبرينغ بوبيت كومباني" "Handspring Puppet Company"، من بلد إلى آخر كجزء من رحلة توعوية عبر أوروبا، بدأت في تركيا ومن المفترض أن تنتهي في المملكة المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
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