شاهد: الشرطة الصربية تمنع نشطاء من التظاهر أمام جدارية لراتكو ملاديتش قائد صرب البوسنة

طوق الثلاثاء ضباط الشرطة في العاصمة الصربية بلغراد، لوحة جدارية كبيرة لراتكو ملاديتش قائد صرب البوسنة المدان في زمن الحرب بارتكاب جرائم والتي أراد نشطاء حقوق الإنسان إزالتها.

ومنعت الشرطة المتظاهرين من التجمع للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الفاشية ومعاداة السامية في محيط الجدارية، مستشهدة بضرورة منع الاشتباكات المحتملة بين النشطاء والقوميين اليمينيين الذين يعتبرون الجنرال الصربي بطلاً.

حكمت المحكمة الجنائية الدولية على ملاديتش بالسجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية ارتكبت في جيب سربرنيتسا البوسني في العام 1995، عندما أصدر أوامر قتل حوالي 8000 من البوسنيين، معظمهم من المسلمين خلال الحرب في البوسنة.

ونفى المسؤولون الصرب باستمرار ارتكاب إبادة جماعية في سربرنيتسا، فيما تغاضت السلطات الوطنية في البلاد عن تصوير مجرمي الحرب الصرب المدانين، بمن فيهم ملاديتش كمقاتلين من أجل الحرية.