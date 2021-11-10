شاهد: الشرطة الصربية تمنع نشطاء من التظاهر أمام جدارية لراتكو ملاديتش قائد صرب البوسنة

طوق الثلاثاء ضباط الشرطة في العاصمة الصربية بلغراد، لوحة جدارية كبيرة لراتكو ملاديتش قائد صرب البوسنة المدان في زمن الحرب بارتكاب جرائم والتي أراد نشطاء حقوق الإنسان إزالتها.
ومنعت الشرطة المتظاهرين من التجمع للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الفاشية ومعاداة السامية في محيط الجدارية، مستشهدة بضرورة منع الاشتباكات المحتملة بين النشطاء والقوميين اليمينيين الذين يعتبرون الجنرال الصربي بطلاً.
حكمت المحكمة الجنائية الدولية على ملاديتش بالسجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية ارتكبت في جيب سربرنيتسا البوسني في العام 1995، عندما أصدر أوامر قتل حوالي 8000 من البوسنيين، معظمهم من المسلمين خلال الحرب في البوسنة.
ونفى المسؤولون الصرب باستمرار ارتكاب إبادة جماعية في سربرنيتسا، فيما تغاضت السلطات الوطنية في البلاد عن تصوير مجرمي الحرب الصرب المدانين، بمن فيهم ملاديتش كمقاتلين من أجل الحرية.
No Comment المزيد من
شاهد: "رقصات اسكتلندية تقليدية" على هامش قمة المناخ
بالفيديو: طيور البجع البيضاء تتوقف لتناول الأسماك قبل استكمال هجرتها السنوية
شاهد: دراجون في مظاهرة حاشدة ضد إلزامية لقاحات كوفيد-19 في نيوزيلندا
شاهد | دمية "أمل الصغيرة" تفتح فعاليات "يوم الجندر" في مؤتمر غلاسكو للمناخ
شاهد | هبوط ناجح لكبسولة "سبيس إكس" القادمة من محطة الفضاء الدولية
شاهد: الفيضانات تغمر الطرقات بعد هطول أمطار غزيرة في إقليم تشيناي بجنوب الهند
شاهد: مهاجرون يحاولون اختراق السياج الحدودي بين بيلاروس وبولندا
فيديو: طالبان تنظم عرضا عسكريا تمهيدا لتشكيل "جيش الإمارة الإسلامي" الجديد
شاهد: إعادة سلاحف إلى بيئتها الطبيعية في كولومبيا
شاهد: صحراء تشيلي تتحول إلى مركز لنفايات "الموضة السريعة"
شاهد: تدريبات عسكرية إيرانية مكثفة قبل أسابيع من بدء المفاوضات النووية
شاهد: هطول مبكر للثلوج يكسو شوارع بكين باللون الأبيض
شاهد: جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 يستضيف مسابقات مستوحاة من مسلسل (سكويد غيم)
شاهد: حشود ضخمة تشارك في وداع المغنية البرازيلية ماريليا ميندونسا
شاهد: معركة بروث الأبقار في قرية هندية خلال مهرجان جورهاببا