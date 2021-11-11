الحزب الشيوعي الصيني صادق على قرار حول تاريخه طرحه شي جينبينغ

صادق الحزب الشيوعي الصيني الذي يحتفل هذه السنة بمرور مئة عام على تأسيسه، على قرار حول تاريخه طرحه الرئيس شي جينبينغ، على ما أعلنت وكالة الصين الجديدة للأنباء الخميس.

وينص القرار الذي تبنته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي خلال اجتماع مغلق لأعضائها الـ 400، على أن "الحزب والشعب كافحا على مدى قرن، فدونا أروع ملحمة في تاريخ الأمة الصينية على مدى آلاف السنين".

وجاء في القرار وفق مقتطفات بثتها وكالة الأنباء الرسمية أنه منذ وصول شي جينبينغ إلى السلطة أواخر 2012 "دخلت الاشتراكية على الطراز الصيني حقبة جديدة". وتابع النص أن "فكر (شي جينبينغ) هو خلاصة الثقافة والروح الصينيتين".

وأكد أن وجود الرئيس في "قلب" الحزب الحاكم "له أهمية حاسمة ... من أجل تشجيع آلية التجدد الكبير التاريخية للأمة الصينية".