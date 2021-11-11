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شاهد: الرياضي البارالمبي الفرنسي المبتور الأطراف الأربعة يبدأ عبور بحيرة تيتيكاكا الأعلى في العالم

بدأ الرياضي البارالمبي الفرنسي المبتور الأطراف الأربعة ثيو كورين في قطع مسافة 122 كيلومترًا سباحة لعبور أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم لزيادة الوعي بالتلوث البيئي.

ثيو كورين البالغ من العمر 21 عامًا سيسبح عبر بحيرة تيتيكاكا في بوليفيا رفقة السباحة المحترفة السابقة ماليا ميتيلا والمغامر البيئي ماتيو ويتفوت. ومن المنتظر أن يسبح الثلاثي معا لمدة عشرة أيام لقطع 122 كم في استقلالية كاملة على طول بحيرة تيتيكاكا.

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قبل بداية المغامرة قال كورين إن عبور بحيرة تيتيكاكا يمثل تحديًا فريدًا يتطلع إلى إكماله.

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