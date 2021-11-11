وصل سانتا كلاوس القدس أو "بابا نويل" القدس إلى الجليل عبر بحيرة طبريا على متن زورق الكاياك لإضفاء البهجة على الأطفال. وأحضر سانتا كلاوس هدايا وشجرة عيد الميلاد المشهورة إلى الخليل تحسبا لاحتفالات نهاية العام. سانتا كلاوس القدس يجسده عيسى قسيسية الذي يوضح أنه جاء إلى الجليل لأول مرة بهدف جلب الفرحة لأطفال الجولان وبحيرة طبريا.
ويتابع "أنها مبادرة جيدة حظيت بدعم من وزارة السياحة الإسرائيلية. لقد جئت إلى هنا أيضًا من أجل تغيير ما مررنا به خلال جائحة كورونا. والجميع مرحب بهم للحضور إلى الجليل للاستمتاع بالتجربة في بحيرة طبريا".
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