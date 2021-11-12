دمية باربي أيقونة الموضة وانعكاس للتنوع

هذا العام، ستبلغ باربي الـ62 من العمر، وقد تم التصويت عليها كأيقونة الموضة لعام 2021 من قبل مجلس الأزياء العربي في دبي. يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه شركة ماتيل بحثاً مع علماء الأعصاب في جامعة كارديف في المملكة المتحدة، حول كيف يمكن لباربي تمكين الفتيات الصغيرات من خلال اللعب بالدمى. أظهرت بياناتهم أن اللعب بهذه الدمى يمكن أن يساعد على تطوير مهارات التعاطف والمعالجة الاجتماعية.

تحدثنا إلى كيم كولمان نائبة رئيس شركة ماتيل ومديرة تصميم أزياء الدمى في قسم باربي، لمناقشة الكيفية التي تطورت بها باربي على مر السنين، والتخلص من السمعة المتصورة في الترويج لأجساد غير واقعية للفتيات الصغيرات، لتصبح مجموعة الدمى الأكثر تنوعاً في العالم.

جين ويذرسبون، يورونيوز:

"أهلاً بك في دبي. كيم، أنت هنا لاستلام جائزة مجلس الأزياء العربي الليلة. لماذا تعتبر باربي أيقونة الموضة"؟

كيم كولمان، نائبة رئيس شركة ماتيل ومديرة تصميم أزياء الدمى في قسم باربي:

" لطالما كانت باربي في قلب الموضة وثقافة البوب، وهذا هو الوقت الذي تكون فيه في أفضل حالاتها. نعلم أننا انعكاس لما يجري في العالم من حولنا، وهذا هو مفتاح تطور باربي، يبقى نجاحها في قلب ما يحدث في العالم، والموضة جزء من ذلك" .

كيم كولمون، نائبة رئيس شركة ماتيل لتصميم باربي العالمية تتسلم جائزة مجلس الأزياء العربي-دبي يورونيوز

نيابة عن فريق باربي العالمي، أود أن أشكر مجلس الأزياء العربي. يا له من شرف لا يُصدق. يسعدنا أن نكون الليلة برفقة هذه المواهب الرائعة. جزء من قوة هذه العلامة التجارية التي امتدت لأكثر من ستة عقود هو قدرتنا على التواصل مع الثقافة وتنمية علاقات هادفة ودائمة مع صناعة الأزياء والجمال. كيم كولمان نائبة رئيس شركة ماتيل ومديرة تصميم أزياء الدمى في قسم باربي

جين ويذرسبون، يورونيوز:

"بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز الليلة، هناك عرض أزياء موسكينو. ألهمت باربي مجموعة كبيرة يقدمها جيريمي سكوت الليلة. ماذا يمكن ان نتوقع"؟

كيم كولمان:

"استعدوا للانبهار. إنها مجموعة مذهلة. كنت محظوظة حين كنت في ميلانو مع جيريمي والفريق في المرة الأولى التي قُدمت فيها. عمل جيريمي مع العلامة التجارية لفترة طويلة جداً، منذ أن كانت باربي في الخمسين، وكانت دائماً مصدر إلهام له وهو عزيز علينا أيضاً".

يورونيوز:

"لا أصدق أن باربي ستبلغ الثانية والستين 62 هذا العام. لقد قطعت شوطاً طويلاً".

كيم كولمان:

" أجل. قطعت شوطاً طويلاً جداً. مفتاح البقاء هو التطور، والتغير المستمر والتأكد من أننا في قلب أحداث العالم".

باربي أيقونة الموضة يورونيوز

يورونيوز:

"أجريت الكثير من الأبحاث مع علماء الأعصاب حول كيف تستطيع باربي تمكين الفتيات الصغيرات من خلال اللعب بالدمى. هل يمكن أن توضحين لنا المزيد"؟

كيم كولمان:

"أجل. استطيع. استنتجت بحوث أجريت في جامعة كارديف في المملكة المتحدة، أن اللعب بالدمى يساعد الأطفال على التطور. لكن لدينا الآن بيانات تُظهر أنها تساعد بالفعل على تطوير التعاطف ومهارات المعالجة الاجتماعية بغض النظر عن الجنس، وعما إذا كان اللعب جماعياً أو فردياً. يستفيد الأطفال من اللعب بالدمى مثل باربي".

يورونيوز:

"باربي لديها تاريخ ملحوظ في الترويج لاجساد غير واقعية للفتيات الصغيرات. كيف تغيرت الأمور؟ كيف تغيرت الأمور خلال السنوات القليلة الماضية"؟

كيم كولمان:

"من المهم جداً بالنسبة للعلامة التجارية أن نعكس العالم الذي يراه الأطفال من حولهم، وهذا يتضمن الدمية نفسها. لذا أمضينا الكثير من الوقت في العمل على تطور باربي. الآن أصبحت أكثر مجموعات الدمى تنوعاً في العالم، لذلك حققنا تقدماً كبيراً".

باربي في قطاع الفضاء يورونيوز

يورونيوز:

"هل من المهم عند ابتكار هذه الدمى أن نكون واقعيين فيما يتعلق بالعالم الذي نعيش فيه وماذا يدور حول الأطفال"؟

كيم كولمان:

"نعم، انعكاس العالم من حولنا أمر مهم جداً. من الضروري أن يرى الأشخاص والأطفال أنفسهم وهم يلعبون بألعاب موجودة في عالم وسائل الثقافة والإعلام . الآن باربي لديها كل عرق في العالم. لدينا سبعة أنواع من الأجساد التي نستخدمها باستمرار. على كرسي متحرك، ولديها طرف صناعي، ولدينا دمى مصابة بالبهاق. لذا، يوجد الآن الكثير من الدمى المختلفة حيث يمكن للأطفال رؤية أنفسهم فيها".

يورونيوز:

"مؤخراً، تعاونت مع وكالة الفضاء الأوروبية. أخبريني عن ذلك".

كيم كولمان:

"نعم، بالتأكيد. ما وراء الموضة، أليس كذلك؟ لدى باربي أيضاً أكثر من 200وظيفة. الأهم من ذلك، وما تفعله هو أنه عندما تكون المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً، خاصة في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من المهم أن يرى الأطفال نجاح النساء في كل مجالات الأعمال والفن والثقافة. لهذا إننا فخورون جدا بالشراكة التي قمنا بها وبالدمى التي أنتجناها".

باربي رائدة فضاء يورونيوز

أعتقد أن ولع الأولاد والبنات بالأشياء ينجم عن حماستهم،

يرون شيئاً مثيراً للفضول، شيئاً ممتعاً. لذا ربما ستؤجج هذه الصور بريقاً من الشغف في قلب بعض الفتيات وسيكون ذلك مُذهلاً. سامانثا كريستوفوريتي رائدة فضاء، وكالة الفضاء الأوروبية

يورونيوز:

"ما هو الشيء المهم في نظرك لحملة علامة تجارية عالمية"؟

كيم كولمان:

"نحن علامة تجارية عالمية، لكن القدرة على الأقلمة مهمة أيضاً.

"إنها المرة الأولى لي في دبي، إنهم يرون الكثير من الفرص لباربي في الشرق الأوسط. لذا، مع أننا على المستوى العالمي، من المهم أن نتمكّن من تطوير منتجات وخطوط عاكسة والتواصل مع الناس في أجزاء معينة من العالم".

يورونيوز:

"لذلك أعتقد أنه في كل مكان تذهبين إليه يجب أن تستلهمين شيئاً من الأماكن التي تزورينها. ماذا ستستخلصين من هذه الزيارة الأولى، أول زيارة لك في الشرق الأوسط"؟

كيم كولمان:

"نستلهم من كل مكان. أهم انطباع منذ مجيئي إلى دبي هو كرم الضيافة الرائع. الجميع لطفاء للغاية والرحلة رائعة بالنسبة لي حتى الآن".

يورونيوز:

"بدأت بصناعة النسيج ثم انتقلت إلى الشركات الأمريكية؟ عملت نوعاً ما على كلا الجانبين. ما نصيحتك للنساء، خاصة الراغبات في الدخول في مجال الأعمال" ؟

كيم كولمان:

"عليك الانطلاق. مثل باربي. یتحدث الجمیع عن إمكانات غير محدودة، لذا، لديك إمكانات غير محدودة. على النساء اللاتي يعملن في مجال الأعمال، مساعدة الأخريات على المضي قدماً. وصلت إلى مستوى معين من النجاح في مسيرتي المهنية، بالنسبة لي، من المهم أن ألهم قائدات الجيل المقبل".

باربي في عالم الأعمال يورونيوز

يورونيوز:

"شهدت التحول الصناعي خلال السنوات القليلة الماضية، لكن لربما ليس أكثر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي فيها. كيف تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي في صناعتك".

كيم كولمان:

"تأثيرها كبير. تتمتع باربي بحضور رائع على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وأيضاً على يوتيوب، حيث نقدم محتوى للأطفال أيضا. يجب أن نكون في مكان يتواجد فيه مستهلكون من الأطفال والآباء".

يورونيوز:

"ما نوع الدراسة الذي يقوم به البحث والتطوير الذي يدخل في ابتكار منتج كهذا"؟

كيم كولمان:



لدينا فريق مُذهل يعمل على إحصاءات المستهلكين. لا يمكننا القيام بوظائفنا دون قضاء وقت مع الأطفال والآباء. يمضي فريق التصميم الخاص بي وقتاً طويلاً مع الأطفال. الآن، كل أسبوعين، لدينا مجموعات يجتمع فيها الأطفال، ويستجيبون لمنتجاتنا، لذا، إنهم ضروريون. لقد شاركونا في تطوير المنتج . كيم كولمون

يورونيوز:

"ما هو التحدي الأكبر بالنسبة لك في حياتك المهنية"؟

كيم كولمان:

"ثقتي بنفسي كانت أكبر تحدٍ لي في مسيرتي المهنية، بالاضافة للعمل الجاد للإيمان بنفسي وبرؤيتي، هذا مهم بالنسبة لي".

يورونيوز:

"هذا مثير للاهتمام مع الأخذ بعين الاعتبار أنك تصممين علامة تجارية تتمحور حول تمكين الفتيات الصغيرات".

كيم كولمان:

"أحياناً، تمكين الآخرين أسهل من القيام بذلك لنفسك. لذا، أعتقد بأنني أحتاج إلى الاستماع إلى رسائل باربي حول إمكاناتي اللامحدودة".

يورونيوز:

"ما هي حملة علامتك التجارية المفضلة"؟

كيم كولمان:

"هذا صعب للغاية. يبدو الأمر كما لو يسألني الناس "ما هي دميتي المفضلة"؟

يورونيوز:

"كاختيار ابنك المفضل"؟

كيم كولمان:

"نعم .تماماً. بصراحة، الشيء الذي أحبه هو الرسائل الأساسية لباربي حول القدرة على أن نكون ما نريد في العالم".

يورونيوز:

"تحدثت عن مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب والدمى، لكن هناك فيلم كبير قادم. هل يمكن أن تخبرينا بشيء عنه"؟

كيم كولمان:

"نعم. الآن، إننا في مرحلة ما قبل الإنتاج . سنبدأ في الإنتاج عام 2022 ونأمل طرحه عام 2023 ".

يورونيوز:

"ما الذي يحمله المستقبل القريب لباربي"؟

كيم كولمان:

"المستقبل القريب سيستمر وفقاً لما سبق وأن قمنا به. إنني فخورة جداً بأننا أكثر خطوط الدمى تنوعاً في السوق، لكننا نواصل توسيع مدى وصول باربي ليتجاوز خط الألعاب".

يورونيوز:

"جزيل الشكر لانضمامك إلينا وتهانينا مرة أخرى على جائزة مجلس الأزياء العربي".