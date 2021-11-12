شاهد: عودة موسيقى الراب في ريو دي جانيرو لأول مرة منذ تفشي الوباء

كان هذا النوع من المنافسات بمثابة أخبار سارة في حي فافيلا سيداد دي ديوس في ريو دي جانيرو : تنظيم "مبارزة راب" في حانة محلية لأول مرة منذ تفشي الوباء في أوائل العام الماضي. تناوب عشرة من مغني الراب المحليين للغناء في أجواء من التصفيق والتشجيع مساء الأربعاء. إنها إشارة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد نحو عامين من القيود لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفرصة للاحتفال في فافيلا "مدينة الرب"، التي اشتهرت بفيلم يحمل نفس الاسم.