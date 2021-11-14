شاهد: إيرانيون يحتفلون بمهرجان الرمان في طهران

احتفل الإيرانيون بمهرجان الرمان وسط العاصمة طهران، والذي من المقرر أن يستمر حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
تقول فيدا، مصممة غرافيك: "الرمان هو أحد رموز إيران، يمكنك رؤيته في العديد من الأعمال الفنية وفي العديد من المدن التي يزرع فيها. الرمان الإيراني له شهرة في العالم بأسره ويتم تصديره إلى العديد من البلدان".
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