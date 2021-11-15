شاهد: معرض دبي للطيران يفتح أبوابه أمام المختصين وسط تدهور قطاع السفر بسبب الجائحة

افتتح معرض دبي للطيران الذي يُقام كل سنتين الأحد أبوابه، حيث يستعرض المتعاملون في مجال الطيران أخر التكنولوجيات بعد أن تضرر القطاع بشدة من فيروس كورونا.
لطالما كانت بوينغ وإيرباص من أهم الفاعلين معرض الطيران التجاري، حيث تنافس على مشتريات شركات الطيران الخليجية بمليارات الدولارات.
ومن المتوقع أن يكون المعرض الذي يستمر خمسة أيام أكثر هدوءًا هذا العام بسبب الوضع السيئ الذي يشهده قطاع الطيران والسفر بسبب جائحة كوفيد-19.
ميز اليوم الأول من العرض توجه الأنظار نحو المعدات الدفاعية والعسكرية من دول مثل روسيا وإسرائيل. وكانت نجمة المعرض المقاتلة الروسية شيك مات Checkmate على مدرج المطار خارج قاعة المعرض بعد أن عُرضت أمام الصحافة في حظيرة مُصممة خصيصًا.
الطائرة، التي يبلغ سعرها الأساسي 35 مليون دولار، هي أكبر منافس أقل تكلفة للطائرة الأمريكية إف-35 ، التي تحاول الإمارات الحصول عليها منذ الاعتراف رسميًا بإسرائيل العام الماضي في صفقة توسطت فيها إدارة ترامب.
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