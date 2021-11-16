شاهد: جميلة وكوماني وماليكا... ثلاثة أشبال ولدوا حديثا في ألمانيا

كشفت حديقة الحيوان جيلسنكيرشن بغرب ألمانيا عن ولادة ثلاثة توائم للجمهور. الأشبال الثلاثة تم تسميتهم جميلة وكوماني وماليكا وولدوا في 8 أكتوبر- تشرين الأول الماضي.

بعد أربعة أسابيع بلغ وزنهم أقل بقليل من أربعة كيلوغرامات. وقال ويبك وولف، أحد رعاة الحيوانات في حديقة حيوان جيلسنكيرشن "نحن فخورون للغاية وسعداء للغاية بهذه الولادة". وأضاف وولف "لم يكن لدينا أي أشبال أسد هنا منذ أكثر من 30 عامًا، واليوم هو الافتتاح الكبير للزوار الذين يمكنهم رؤيتهم أخيرًا".

والدة الأشبال هي اللبؤة فيونا التي أتت إلى حديقة حيوان جيلسنكيرشن قبل عامين مع أختها ليسي من حديقة حيوان كولماردين في السويد. وكان العيش مع الأسد بانتو والد الثلاثي، متناغمًا منذ البداية، وفقًا لحديقة الحيوانات.