شاهد: جميلة وكوماني وماليكا... ثلاثة أشبال ولدوا حديثا في ألمانيا

كشفت حديقة الحيوان جيلسنكيرشن بغرب ألمانيا عن ولادة ثلاثة توائم للجمهور. الأشبال الثلاثة تم تسميتهم جميلة وكوماني وماليكا وولدوا في 8 أكتوبر- تشرين الأول الماضي.
بعد أربعة أسابيع بلغ وزنهم أقل بقليل من أربعة كيلوغرامات. وقال ويبك وولف، أحد رعاة الحيوانات في حديقة حيوان جيلسنكيرشن "نحن فخورون للغاية وسعداء للغاية بهذه الولادة". وأضاف وولف "لم يكن لدينا أي أشبال أسد هنا منذ أكثر من 30 عامًا، واليوم هو الافتتاح الكبير للزوار الذين يمكنهم رؤيتهم أخيرًا".
والدة الأشبال هي اللبؤة فيونا التي أتت إلى حديقة حيوان جيلسنكيرشن قبل عامين مع أختها ليسي من حديقة حيوان كولماردين في السويد. وكان العيش مع الأسد بانتو والد الثلاثي، متناغمًا منذ البداية، وفقًا لحديقة الحيوانات.
No Comment المزيد من
شاهد: ازدهار خدمات كلاب الزلاجات على الشواطئ الرملية في جنوب إفريقيا
شاهد: عشرات المهاجرين يغادرون المخيمات ويحتشدون على الحدود بين بيلاروس وبولندا
شاهد: المئات من المهاجرين يحتشدون عند المعبر الحدودي بين بولندا وبيلاروس
شاهد: معرض دبي للطيران يفتح أبوابه أمام المختصين وسط تدهور قطاع السفر بسبب الجائحة
شاهد: إيرانيون يحتفلون بمهرجان الرمان في طهران
شاهد: حفل زفاف جماعي في العاصمة الأفغانية كابول
شاهد: الدببة القطبية تتجول في مجمع حديقة حيوان أوريغون
شاهد: إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة سواحل كالابريا الإيطالية
بالفيديو: نشطاء بيئيون يحتجون ضد إغلاق محطات الطاقة النووية
شاهد: تواصل الاحتجاجات في الخرطوم والسلطات تطلق الرصاص الحي
فيديو: أكبر أوركسترا في العالم تعزف مقطوعة لتشايكوفسكي في كراكاس
شاهد: معرض احتجاجي لفنان في المنفى
شاهد: هاريس وكاستيكس يضعان إكليلين من الزهور عند ضريح ضحايا هجمات باريس في الذكرى السادسة للاعتداءات
شاهد: الآلاف يحتجون في ملبورن ضد مشروع قانون الإغلاق
شاهد: احتجاج المئات في مركز المؤتمرات مع اقتراب انتهاء "كوب 26"