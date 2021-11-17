شاهد: إسرائيل تكتشف بقايا قلعة هلنستية دمرت خلال تمرد يهودي منذ 2100 عام

كشف علماء آثار إسرائيليون، الثلاثاء، عن بقايا قلعة هلنستية قالوا إنها دُمرت خلال التمرد المكابي (تمرّد يهودي ضدّ الإمبراطورية السلوقية) الذي دامت أحداثه من عام 167 إلى عام 160 قبل الميلاد، والذي يحتفل به اليهود حتى اليوم بعيد الأنوار، أو عيد حانوكا كما يسمّى بالعبرية.

وفي غابة لخيش (لاكيشا بالعبرية) التي تقع على بعد 60 كيلومتراً إلى جنوب غرب القدس، اكتشف هيكل محصّن لقلعة بقياس 15 متراً × 15 متراً، مع جدران حجرية بسماكة ثلاثة أمتار.

وقال علماء الآثار إنهم اكتشفوا أثناء الحفر في الهيكل المؤلف من سبع غرف، طبقة من القطع الأثرية تشمل أسلحة وعوارض خشبية متفحمة وعشرات العملات المعدنية القديمة. وقال القائمون على الحفريات إن هذا الاكتشاف يشكل "دليلاً ملموساً على قصة عيد الأنوار (حانوكا)" الذي يبدأ اليهود احتفالاتهم به هذا العام في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويرمز العيد إلى انتصار المحاربين اليهود الحشمونيين ضد السلوقيين، وهي سلالة يونانية كانت تحكم وقتها في جزء كبير من الشرق الأوسط.

وقال مسؤولو عمليات الحفر في بيان "يبدو أننا اكتشفنا مبنى كان جزءا من خط محصن أقامه قادة الجيش الهلنستي لحماية مدينة ماريشا الهلنستية الكبيرة (تبعد كيلومترين عن بلدة بيت جبرين شمال غرب مدينة الخليل) من هجوم الحشمونيين".

وأضاف كل من ساع غانور وفلاديك ليفشيتس وأحينوعام مونتاغو المسؤولون عن التنقيب أنه "مع ذلك تُظهر المكتشفات في الموقع أن تحصينات السلوقيين لم تنفع، فقد احترق المبنى المحفور بشدة ودمره الحشمونيون".

وأدى تمرد المكابيين للاستيلاء على القدس وإعادة العبادة اليهودية إلى الهيكل وتأسيس السلالة الحشمونية التي حكمت يهودا (الضفة الغربية) حتى نحو 67 قبل الميلاد.

ولا يزال التنقيب عن الآثار موضوعاً حساساً في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث استُخدمت الاكتشافات التاريخية في سياق سياسي للمطالبة بمواقع وأراض رئيسية. وقال وزير البناء والإسكان والقدس والتراث الإسرائيلي زئيف إلكين إن الاكتشافات "رائعة" وهي "توضح تاريخ أرضنا العظيمة والرائعة وقصة حانوكا".