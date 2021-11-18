شاهد: كرواتيا تحيي الذكرى الثلاثين لمذبحة فوكوفار

أوقد مواطنون كرواتيون الشموع تكريماً لذكرى ضحايا العدوان العسكري على بلدة فوكوفار عام 1991، حيث حاصرت القوات اليوغوسلافية والقوات شبه العسكرية الصربية المدينة لمدة ثلاثة أشهر، انتهى بسقوطها في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 1991، قبل 30 عاماً.
وذاع اسم فوكوفار بعد أن شهدت إحدى اسوأ المجازر في النزاع حيث لجأ نحو 200 شخص الى مستشفى البلدة أملاً في أن يتم إخلاؤهم بوجود مراقبين دوليين، إلا أن القوات الصربية اقتادتهم إلى مزرعة خنازير في أوفتشارا وقتلتهم رمياً بالرصاص.
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