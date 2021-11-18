شاهد: بركان "كومبري بييخا" من جزيرة لا بالما الإسبانية يواصل ثورانه

واصل بركان كومبري فيخا في جزيرة لا بالما من جزر الكناري ثورانه. وأظهرت لقطات شريط مصور انبعاث الحمم من فوهة البركان "الثائر" منذ 19 أيلول/سبتمبر الماضي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا يبلغ من العمر 72 عاما توفي في منزل عائلي، في منطقة الحظر، حيث كان أول ضحية من ضحايا الانفجار البركاني. ويقول العلماء إن الثوران البركاني يمكن أن يدوم أكثر من ثلاثة أشهر.