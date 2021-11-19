39 لبنانيًا يستغلون توقف طائرتهم في برشلونة لتقديم اللجوء في إسبانيا

قالت السلطات الإسبانية الخميس إن مجموعة من 39 لبنانيًا كانوا مسافرين بين مصر وأمريكا اللاتينية استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.

وقال مصدر في مقر إقليم كتالونيا، إن طائرة مستأجرة كانت متوجهة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو قد توقفت في المدينة الإسبانية الإثنين. وأضاف أن مجموعة الركاب "لم تُواصل (الرحلة) وطلبت اللجوء".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الركاب الـ 39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء وهم موجودون في منطقة بالمطار تُقدّم فيها الخدمات الأساسية. ولفت المصدر إلى أن نزول هؤلاء الركاب من الطائرة في برشلونة كان أمرا متوقعا وإن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرًا في مطار بالما دي مايوركا.

في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر اوقفت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصا فروا من طائرة هبطت اضطراريا في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين. وقالت الشرطة وقتذاك إنّ الطائرة التي كانت تسيّر رحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.