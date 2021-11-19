مع تخفيف قيود كوفيد-19، احتفل التايلانديون في جميع أنحاء البلاد بالمهرجان السنوي "لوي كراثونج" يوم الجمعة، بإطلاق عوامات صغيرة محملة بأزهار وشموع على الأنهار والقنوات تكريماً لآلهة المياه. يحدث هذا المهرجان في الليلة التي يكتمل فيها القمر في الشهر الثاني عشر من السنة القمرية التايلاندية الذي يوافق في معظم الأعوام شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي يصادف عادةً نهاية موسم الأمطار. يعتقد التايلانديون أن القوارب المضاءة بالشموع التي تُطلق خلال هذا المهرجان يمكن أن تحمل معها سوء الحظ وتسمح للحياة أن تبدأ من جديد.