شاهد: أطول خسوف للقمر منذ حوالي 600 عام

من المرتقب أن يتمتع سكان أمريكا الشمالية والجنوبية وشرق آسيا وأستراليا، الجمعة بمشاهد خسوف شبه كامل للقمر ويعتبر هذا الخسوف الأطول زمنيا منذ عام 1440. وسيتسمر الخسوف لحوالي 3 ساعات ونصف. ويحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين القمر والشمس، مما يجعل الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر. وقالت وكالة ناسا إن ما يصل إلى 99.1 في المئة من القمر سينتقل إلى أحلك جزء من ظل الأرض، أو الأومبرا، مما يجعله خسوفا قمريا "شبه كامل".
No Comment المزيد من
شاهد: فرنسا تحتفل بيوم نبيذ "بوجوليه نوفو" بعد غياب فرضته الجائحة
شاهد: أبطال خارقون يتسلقون جدران مستشفى لزيارة أطفال مرضى في بريشتينا
شاهد: كرواتيا تحيي الذكرى الثلاثين لمذبحة فوكوفار
شاهد: احتجاجات في البرازيل ضد بولسونارو خلال احتفالات "يوم الوعي الأسود"
شاهد: تحديات غريبة لتحطيم الأرقام القياسية ودخول موسوعة غينيس
شاهد: مجازفة متسابق"موتوكروس" على منحدر بحركة بهلوانية مذهلة
شاهد: بركان "كومبري بييخا" من جزيرة لا بالما الإسبانية يواصل ثورانه
فيديو: شاهقة مائية تضرب قبالة سواحل صقلية وسط هبوب العواصف
شاهد: للمرة الأولى لندن تنير 20 شارعا في الوقت عينه استعدادا لاستقبال عيد الميلاد
شاهد: العائلة الملكية في إسبانيا تستقل حافلة النقل العام بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس شركة المواصلات
شاهد: موظفو الأمن في مطار باريس يحتجون على تخفيض أجورهم
شاهد: ازدهار خدمات كلاب الزلاجات على الشواطئ الرملية في جنوب إفريقيا
شاهد: عشرات المهاجرين يغادرون المخيمات ويحتشدون على الحدود بين بيلاروس وبولندا
شاهد: جميلة وكوماني وماليكا... ثلاثة أشبال ولدوا حديثا في ألمانيا
شاهد: المئات من المهاجرين يحتشدون عند المعبر الحدودي بين بولندا وبيلاروس