شاهد: ناشطاون يستنكرون الموضة السريعة من خلال عرض بأزياء بلاستيكية في تل أبيب

ارتدت عارضات أزياء في مدينة تل أبيب الإسرائيلية ملابس مصنوعة من أنواع مختلفة من النفايات والبلاستيك، كجزء من فعالية نظمتها منظمة "فاشين رفلوشين" (Fashion Revolution) غير الحكومية، لزيادة الوعي بتأثير النفايات في البيئة. هذه المنظمة هي حركة نشطة في مجال الموضة تهدف إلى تعبئة المواطنين من خلال البحث والتعليم. تأسست المنظمة في أعقاب كارثة رانا بلازا في دكا، في بنغلاديش عام 2013، والتي راح ضحيتها أكثر من ألف عامل في مصنع للملابس.