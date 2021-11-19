شاهد: ناشطاون يستنكرون الموضة السريعة من خلال عرض بأزياء بلاستيكية في تل أبيب

ارتدت عارضات أزياء في مدينة تل أبيب الإسرائيلية ملابس مصنوعة من أنواع مختلفة من النفايات والبلاستيك، كجزء من فعالية نظمتها منظمة "فاشين رفلوشين" (Fashion Revolution) غير الحكومية، لزيادة الوعي بتأثير النفايات في البيئة. هذه المنظمة هي حركة نشطة في مجال الموضة تهدف إلى تعبئة المواطنين من خلال البحث والتعليم. تأسست المنظمة في أعقاب كارثة رانا بلازا في دكا، في بنغلاديش عام 2013، والتي راح ضحيتها أكثر من ألف عامل في مصنع للملابس.
No Comment المزيد من
شاهد: احتجاجات في الخرطوم بعد أيام من حملة قمع دامية
شاهد: عوامات مزينة بالورود والشموع في مهرجان سنوي تكريماً لآلهة المياه في تايلاند
شاهد: أطول خسوف للقمر منذ حوالي 600 عام
شاهد: متجّر بيرغدورف غودمان في نيويورك يكشف عن نوافذ عروضه للعطلات السنوية
شاهد: سكان ولاية واشنطن يبدأون عمليات التنظيف بعد الفيضانات الغزيرة
شاهد: فرنسا تحتفل بيوم نبيذ "بوجوليه نوفو" بعد غياب فرضته الجائحة
شاهد: أبطال خارقون يتسلقون جدران مستشفى لزيارة أطفال مرضى في بريشتينا
شاهد: كرواتيا تحيي الذكرى الثلاثين لمذبحة فوكوفار
شاهد: احتجاجات في البرازيل ضد بولسونارو خلال احتفالات "يوم الوعي الأسود"
شاهد: تحديات غريبة لتحطيم الأرقام القياسية ودخول موسوعة غينيس
شاهد: مجازفة متسابق"موتوكروس" على منحدر بحركة بهلوانية مذهلة
شاهد: بركان "كومبري بييخا" من جزيرة لا بالما الإسبانية يواصل ثورانه
فيديو: شاهقة مائية تضرب قبالة سواحل صقلية وسط هبوب العواصف
شاهد: للمرة الأولى لندن تنير 20 شارعا في الوقت عينه استعدادا لاستقبال عيد الميلاد
شاهد: العائلة الملكية في إسبانيا تستقل حافلة النقل العام بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس شركة المواصلات