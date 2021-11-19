شاهد: فرنسا تحتفل بيوم نبيذ "بوجوليه نوفو" بعد غياب فرضته الجائحة

استقبل الفرنسيون بالموسيقى والألعاب النارية، نبيذ "بوجوليه نوفو" لـ2021، إلى قرية بوجوليه شمال مدينة ليون الفرنسية. ويُقام الاحتفال بيوم "بوجوليه نوفو" سنوياً في جميع أنحاء فرنسا في كل ثالث يوم خميس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وألغي المهرجان العام الماضي بسبب الجائحة.
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