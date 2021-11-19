شاهد: سكان ولاية واشنطن يبدأون عمليات التنظيف بعد الفيضانات الغزيرة

بعد توقف هطول الأمطار الغزيرة في ولاية واشنطن، بدأ سكان بلدة إيفرسون بتقييم الأضرار التي لحقت بمنازلهم أثناء بدء عملية التنظيف، وقدم البعض يد المساعدة للجيران من خلال تقديم المواد الغذائية والضروريات الأخرى.