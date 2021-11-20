شاهد: معرض "القنب الهندي" في جنوب أفريقيا يدافع عن تقنينه لدعم اقتصاد البلاد

المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أصدرت في العام 2018 حكماً بإلغاء تجريم الاستهلاك الترفيهي لمادة الحشيش الماريغوانا في الأماكن العامة، لكنّ لا زال يتعّن على السلطة التشريعية تحويل هذا الحكم إلى قانون.

ويأمل رجال الأعمال المحليون المجتمعون في "كانابيس إكسبو" (معرض صناعة القنب الهندي) في جوهانسبورغ، أن يصاغ قانونا خاصا وهذا ما يرون بأنه سينتجُ الكثير من فرص العمل وبالتالي دعم اقتصاد البلاد.