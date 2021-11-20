بريطانيا تدرس إمكانية مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد الشتوي في بكين

أفادت صحيفة تايمز السبت بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد الشتوي في بكين العام المقبل احتجاجا على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إن "مناقشة نشطة" جارية في الحكومة، وقيل إن وزيرة الخارجية ليز تروس تؤيد المقاطعة. وأضافت تايمز أنه في ظل أحد الخيارات، لن يحضر الوزراء البريطانيون دورة الألعاب، غير أن سفير البلاد لدى الصين سيحضرها.

وأفاد التقرير بأن خمسة سياسيين من حزب المحافظين كتبوا لجونسون يحثونه على حظر أي تمثيل دبلوماسي بريطاني رسمي في الأولمبياد الشتوي في فبراير شباط.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين.